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НовостиОбщество20 февраля 2023 9:17

В Симферополе временно погасят Вечный огонь

На мемориале запланированы профилактические работы
Дмитрий Коренев
В Симферополе на сутки приостановят работу Вечного огня в парке Гагарина

В Симферополе на сутки приостановят работу Вечного огня в парке Гагарина

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Симферополе на сутки приостановят работу Вечного огня в парке Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

– С 18:00 21 февраля до 18:00 22 февраля будет проводиться профилактика газового оборудования на мемориале «Могила неизвестного солдата», расположенном в парке имени Гагарина, – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Симферополе 23 февраля временно перекроют участок улицы Павленко. Также там временно будет запрещена парковка.

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