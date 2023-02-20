Паромами через Керченский пролив было перевезено более 88 тысяч пассажиров

По проливу действует штормовое предупреждение в связи с ожидаемым усилением северо-западного ветра Фото: Архив "КП"

С начала работы Керченской паромной переправы в обе стороны было переправлено более 88 тысяч пассажиров. Об этом сообщается в пресс-службе Минтранса РФ.

- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 20 февраля через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 88 249 пассажиров, 68 303 единицы автотранспорта и 7 655 железнодорожных вагонов, - говорится в сообщении.

В настоящее время из-за сильного ветра по проливу действует штормовое предупреждение.

Ранее сообщалось, что движение на Крымском мосту полностью восстановлено после смертельного ДТП. В пробке, однако, придется постоять около двух часов.

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