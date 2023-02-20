В крымском селе в ДТП пострадал водитель легковушки 19 февраля

Фото: пресс-служба МЧС по РК

Вечером в минувшее воскресенье в крымском селе Шахтино в ДТП пострадал человек, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

- По прибытии пожарные выяснили, что на автодороге Таврида-Джанкой-Красноперекопск водитель легкового автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением и допустил съезд на обочину с последующим опрокидыванием, - говорится в сообщении.

В аварии пострадал водитель «ВАЗа». Спасатели помогли доставить его к автомобилю «скорой» для последующей госпитализации.

Напомним, 20 февраля в ДТП на Крымском мосту погибли двое мужчин и молодая девушка. Движение по переправе в настоящее время восстаноалено.

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