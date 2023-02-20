В Саках отремонтируют школу №4

В Саках до 15 ноября 2023 года отремонтируют школу №4 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Саках до 15 ноября 2023 года отремонтируют школу №4. Об этом пишет Крымское информационное агентство со ссылкой на распоряжение главы Республики Крым об определении единственного подрядчика.

– Определить Общество с ограниченной ответственностью «КРЫМИНВЕСТСОЮЗ» единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт МБОУ «Сакская СШ No 4 им. Героя Советского Союза Ф.И. Сенченко, – цитирует агентство текст документа.

Ранее сообщалось, что на ремонт школ Симферополя выделены дополнительные деньги. В текущем году в целях антитеррористической защиты установят новые ограждения на территориях восьми учебных учреждений.

Цена контракта – 63,5 млн рублей

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