Штормовое предупреждение в Крыму продлили до 22 февраля Фото: Олег ЗОЛОТО

Штормовое предупреждение в Крыму продлили до 22 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

21 февраля на полуострове ожидаются дождь, мокрый снег, в горах снег, в центральных, южных районах и в горах сильные осадки. Сохраняется угроза подъема уровня воды в реках на 0,5-1,5 м, – впрочем, специалисты считают, что опасные отметки не будут достигнуты.

– 21-22 февраля усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами 25-27 м/с, – говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества ДТП. Из-за непогоды может быть затруднено движение автомобильного транспорта на дорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.

20 февраля штормовое предупреждение действует в Керченском проливе. Ранее в понедельник в МЧС предупредили об усилении ветра в Севастополе в ночь на 21 февраля.

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