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НовостиОбщество20 февраля 2023 22:06

Погода на 21 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 10 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 21 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Температура морской воды у берегов Алушты плюс 8 градусов.

Температура морской воды у берегов Алушты плюс 8 градусов.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

21 февраля на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.

В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный, днем северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2°, днем +6…+8°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Дождь. Днем западный ветер 17-22 м/с., тепло +7…+9°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +8°…+9°, северо-западный ветер 7-12 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Евпатории +9…+10°, северо-западный ветер 7-14 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +6…+9°, юго-западный ветер 10-17 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Феодосии +8…+10°, юго-западный ветер 9-15 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +8…+10°, северо-западный ветер 8-12 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +8…+10°, западный ветер 9-13 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +7…+8°, западный ветер 7-14 м/с. Пасмурно.

В Белогорске +7…+9°, юго-западный 5-7 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

Вода в Черном море +5…+9°.

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