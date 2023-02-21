Погода на 21 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 10 градусов

Температура морской воды у берегов Алушты плюс 8 градусов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
21 февраля на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.
В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный, днем северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2°, днем +6…+8°.
В Севастополе облачно с прояснениями. Дождь. Днем западный ветер 17-22 м/с., тепло +7…+9°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +8°…+9°, северо-западный ветер 7-12 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Евпатории +9…+10°, северо-западный ветер 7-14 м/с. Переменная облачность.
В Керчи +6…+9°, юго-западный ветер 10-17 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Феодосии +8…+10°, юго-западный ветер 9-15 м/с. Переменная облачность.
В Черноморском +8…+10°, северо-западный ветер 8-12 м/с. Переменная облачность.
В Джанкое +8…+10°, западный ветер 9-13 м/с. Переменная облачность.
В Армянске +7…+8°, западный ветер 7-14 м/с. Пасмурно.
В Белогорске +7…+9°, юго-западный 5-7 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
Вода в Черном море +5…+9°.
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