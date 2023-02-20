В Крыму с 22 по 25 февраля будут «ловить» нетрезвых водителей

На территории Республики Крым в период с 22 по 25 февраля 2023 года сотрудники Госавтоинспекции проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму с 22 по 25 февраля сотрудники ГИБДД проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

- Инспекторы ДПС <...> будут использовать так называемый метод «массовой проверки», суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество водителей, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру, - говорится в сообщении Госавтоинспекции республики.

Водителям напоминают, что за вождение в нетрезвом виде грозит штраф в 30 тысяч рублей, а также лишение водительских права на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение наступает уголовная ответственность.

Напомним, ранее сообщалось, что на Крымском мосту, где ранним утром 20 февраля произошло смертельное ДТП, полностью восстановили движение.

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