В Севастополе приостановили движение катеров на линии «Радиогорка» - «Артбухта»

Паром и катера на линии «Графская пристань - Северная» пока продолжают работу в штатном режиме Фото: Иван МАКЕЕВ

В Севастополе днем 20 февраля приостановили работу катеров на линии «Радиогорка» - «Артбухта». Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Севэлектроавтотранс имени Круподерова».

- Работа катеров на линии приостановлена из-за погодных условий с 14:30, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что катера линии «Северная» - «Графская пристань», а также паром «Адмирал Лазарев», который ходит с Северной стороны до Артбухты, продолжают работу в штатном режиме.

Напомним, В Севастополе в ночь с 20 на 21 февраля, а также утром 21 февраля ожидается сильный западный ветер. Его порывы составят до 25 метров в секунду. Разбушуется и море - высота волн может достигать 3,5 метров.