В Евпатории открыли мемориальные доски погибшим в СВО военнослужащим

Фото: evp.rk.gov.ru

В Евпатории торжественно открыли мемориальные доски погибшим участникам спецоперации. Об этом сообщается на сайте администрации города.

– В Евпатории по ул. Матвеева состоялось открытие памятных знаков - мемориальных досок участникам специальной военной операции, погибшим при исполнении воинского долга. Это прапорщик Асабин Роман Евгеньевич, Иванков Александр Александрович, капитан Зорин Сергей Николаевич, старший сержант Гасанов Тимур Исаевич, Мишунин Артем Сергеевич, младший сержант Тошмотов Виктор Шахлоалиевич, ефрейтор Котиков Николай Андреевич, рядовой Беляков Кирилл Евгеньевич, Резников Игорь Олегович, – говорится в сообщении.

В церемонии приняли участие представители городской администрации, депутаты горсовета, родственники и сослуживцы погибших бойцов.

Ранее КП-Крым писала, что в Раздольненском районе открыли памятные доски двум погибшим участникам спецоперации. Дмитрий Лошатецкий погиб 26 апреля 2022 года, Виктор Тошмотов – 29 августа. Оба героя указами президента РФ Владимира Путина представлены к ордену Мужества посмертно.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50