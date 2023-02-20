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НовостиОбщество20 февраля 2023 13:42

Более тысячи крымских семей потратили маткапитал на строительство жилья в 2022 году

Средства выделялись на строительство нового жилья, либо для компенсации затрат на уже построенный или реконструированный дом
Екатерина НАЗАРОВА
За минувший 2022 год 1 125 семей в Крыму израсходовали маткапитал на возведение или восстановление своего жилища

За минувший 2022 год 1 125 семей в Крыму израсходовали маткапитал на возведение или восстановление своего жилища

Фото: Даниил ОПАРИН

За минувший 2022 год 1 125 семей в Крыму израсходовали маткапитал на возведение или восстановление своего жилища. Об этом сообщили в отделении Соцфонда РФ по республике.

Также отмечается, что более 31 тысячи сертификатов на маткапитал было выдано жителям республики в проактивном режиме с середины апреля 2020 года. Именно в этот период средства господдержки начали оформлять без обращения со стороны семей.

Беззаявительный формат предусматривает формирование электронного сертификата, который родителю отправляется в личный кабинет Госуслуг. После этого есть возможность подать заявление о распределении средств, а также следить за их остатками.

Ранее КП-Крым писала, как теперь работают пенсионные фонды Крыма. С начала года в регионе начал действовать Социальный фонд РФ, объединивший в себе Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования.

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