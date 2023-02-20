Безумная апокалиптическая секта: глава Крыма отреагировал на визит Байдена в Киев

Сергей Аксенов подчеркнул, что визит Джо Байдена в Киев является предвестником еще больших бед и разрушений для украинского народа. Фото: страница Сергея Аксенова "ВКонтакте"

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал визит президента США Джо Байдена в Киев 20 февраля предвестием еще больших бед для украинского народа. В своем Tg-канале руководитель республики подчеркнул, что для России это очередная демонстрация «безумной апокалиптической секты» правящей в Штатах.

- Она готова сжечь и залить кровью весь мир ради достижения своих целей. Остановить сумасшедших сектантов и их подручных – долг нашей страны и всех ответственных государств перед потомками, перед всем человечеством, - отметил Сергей Аксенов.

Напомним, Джо Байден с тайным визитом наведался в Киев 20 февраля. Это его первая поездка на Украину со времен избрания президентом Соединенных Штатов.