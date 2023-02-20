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НовостиОбщество20 февраля 2023 18:14

В Евпатории реконструкцию набережной имени Терешковой завершат до конца года

На эти цели направят 1,4 млрд рублей
Дмитрий Коренев
Работы возобновили летом 2022 года, после почти трехлетнего перерыва

Работы возобновили летом 2022 года, после почти трехлетнего перерыва

Фото: Станислав МАЗУР

Реконструкцию набережной имени Терешковой в Евпатории планируют завершить до конца 2023 года. Об этом сообщил замминистра строительства и архитектуры республики Александр Резников, передает ТАСС.

Напомним, работы возобновили летом 2022 года, после почти трехлетнего перерыва. Из-за многочисленных нарушений контракт с прежним подрядчиком был расторгнут, новым исполнителем стало ООО «Интерстрой» из Санкт-Петербурга. К концу января текущего года готовность объекта составляла 30%. Как отмечал глава Крыма Сергей Аксенов, от участников процесса ждут полной самоотдачи и ответственности.

– К сожалению, часть работ, которые были выполнены [до приостановки реконструкции], пришлось демонтировать. Те работы, которые были выполнены некачественно, были все переделаны. На сегодняшний момент все работы осуществляются. Объект мы планируем сдать к концу этого года, – рассказал Александр Резников на заседании комитета Госсовета Крыма по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу.

По его словам, на эти цели на 2023 год выделили 895 млн рублей, на 2024 год - 529 млн рублей

Ранее КП-Крым писала, что правоохранители заинтересовались реконструкцией сквера у Дворца культуры профсоюзов в Симферополе. На данный момент расследуется уголовное дело и ведется судебное разбирательство.

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