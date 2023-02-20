В Евпатории реконструкцию набережной имени Терешковой завершат до конца года

Работы возобновили летом 2022 года, после почти трехлетнего перерыва Фото: Станислав МАЗУР

Реконструкцию набережной имени Терешковой в Евпатории планируют завершить до конца 2023 года. Об этом сообщил замминистра строительства и архитектуры республики Александр Резников, передает ТАСС.

Напомним, работы возобновили летом 2022 года, после почти трехлетнего перерыва. Из-за многочисленных нарушений контракт с прежним подрядчиком был расторгнут, новым исполнителем стало ООО «Интерстрой» из Санкт-Петербурга. К концу января текущего года готовность объекта составляла 30%. Как отмечал глава Крыма Сергей Аксенов, от участников процесса ждут полной самоотдачи и ответственности.

– К сожалению, часть работ, которые были выполнены [до приостановки реконструкции], пришлось демонтировать. Те работы, которые были выполнены некачественно, были все переделаны. На сегодняшний момент все работы осуществляются. Объект мы планируем сдать к концу этого года, – рассказал Александр Резников на заседании комитета Госсовета Крыма по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу.

По его словам, на эти цели на 2023 год выделили 895 млн рублей, на 2024 год - 529 млн рублей

Ранее КП-Крым писала, что правоохранители заинтересовались реконструкцией сквера у Дворца культуры профсоюзов в Симферополе. На данный момент расследуется уголовное дело и ведется судебное разбирательство.

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