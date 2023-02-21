Через Керченский пролив паромами перевезено более 88 тысяч пассажиров

По проливу действует штормовое предупреждение в связи с ожидаемым в утренние часы усилением ветра Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Через Керченский пролив в обе стороны с 9 октября перевезено более 88 тысяч пассажиров, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 21 февраля через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 88 899 пассажиров, 68 876 единиц автотранспорта и 7 718 железнодорожных вагонов, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 2 212 рейсов.

В настоящее время Керченская переправа приостановила работу из-за непогоды. Причина - ветер до 22 метров в секунду.

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