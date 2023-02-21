Клиенты ПСБ при онлайн-заявке на ипотеку теперь могут подтвердить доход через Госуслуги

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ПСБ предоставил своим клиентам возможность при подаче заявки на ипотеку через интернет-банк или мобильное приложение онлайн подтвердить доход и трудовую занятость выпиской из Социального фонда России. Информацию о состоянии индивидуального страхового счета заемщик может предоставить в банк через Госуслуги.

- ПСБ постоянно совершенствует онлайн-сервисы, чтобы создать максимально удобную среду для использования финансовых продуктов. Так как приобретение недвижимости – это многоступенчатый поэтапный процесс, одна из наших важнейших задач – максимально упростить его для клиентов ПСБ. Теперь еще одна из процедур – подтверждение дохода и занятости – стала доступной без обращения за документами на бумаге и посещения офиса банка, – пояснила управляющий Крымским филиалом ПСБ Светлана Сидорова.

При формировании онлайн-заявки на ипотеку в мобильном приложении на одном из шагов клиенту будет предложено авторизоваться на Госуслугах. После ввода логина и пароля потребуется дать согласие ПСБ на получение сведений о состоянии индивидуального страхового счета застрахованного лица. Таким образом, поля с информацией о доходах клиента будут заполнены в заявке автоматически. Далее последует предварительное одобрение кредита, после чего заявителю останется загрузить только скан паспорта.

Если же по каким-либо причинам банк не получит сведения о доходе и трудовой занятости в онлайн-режиме, то в приложении ПСБ клиент увидит сообщение о необходимости указать подтверждающие документы. Все требуемые справки и другие официальные бумаги можно загрузить в ходе оформления ипотеки, для этого в интернет-банке и мобильном приложении организована удобная система подсказок.

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