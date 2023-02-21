В Симферополе нетрезвый водитель разбил четыре машины 20 февраля

Фото: МВД по РК

Вечером 20 февраля в Симферополе на Киевской произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Среди пассажиров и водителей пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- Установлено, что 35-летний водитель автомобиля «Opel», двигавшийся по ул. Киевская со стороны Куйбышевского рынка, не заметив красный сигнал светофора и остановившиеся впереди автомобили, не успел вовремя затормозить. В результате столкновения пострадало еще три автомобиля, - говорится в сообщении.

В МВД заявили, что водитель автомобиля «Opel» был пьян. На него составили административные протоколы за нарушение правил ПДД, вождение без страховки и в нетрезвом виде. Мужчину отстранили от вождения и забрали машину на штрафстоянку.

Ранее сообщалось, что в Крыму с 22 по 25 февраля будут «ловить» нетрезвых водителей. В эти числа будут проводить мероприятие «Нетрезвый водитель».

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