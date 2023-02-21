Власти Крыма разработали меры поддержки детей участников СВО Фото: Дмитрий СТЕШИН

Крымские власти разработали меры поддержки детей участников СВО, сообщили в пресс-службы Минобразования РК

Среди них: освобождение от платы, взымаемой за присмотр и уход за ребенком в детсадах, бесплатное двухразовое горячие питание обучающимся в 1-11 классах, бесплатный присмотр и уход за детьми в группах продленного дня.

Также детям участников СВО в первоочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных и дошкольных учреждениях.

Ранее сообщалось, что в Крыму жителям новых регионов РФ выдали около 13 тысяч паспортов. Единовременную выплату в 10 тысяч рублей получили более 64 тысяч человек.

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