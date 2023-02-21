Путин: Крым получил надежную сухопутную связь с Россией

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Крым получил надежную сухопутную связь с со всей Россией Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Крым получил надежную сухопутную связь со всей Россией.

– Речь о том, чтобы возродить предприятия и рабочие места, порты Азовского моря, построить новые современные дороги, как мы это делали в Крыму, который получил теперь надежную сухопутную связь со всей Россией, – сказал Путин.

Ранее в Крыму предложили разработать федеральную программу морских перевозок по Черному и Азовскому морям. По словам главы профильного комитета Государственного совета РК Валерия Коваленко, сухопутного сообщения Крыма с материком недостаточно.

К лету текущего года планируется запустить регулярное автобусное сообщение между Крымом и Южной Осетией. Перевозчики для запуска маршрута уже выбраны.

Сообщалось также, что из Ростова в Ялту и Керчь уже в этом году запустят морские пассажирские суда.

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