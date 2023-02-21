Количество вакансий в Крыму в 1,6 раза превышает численность безработных

В Крыму зарегистрированная безработица сократилась в 1,8 раза и составила 0,7% Фото: Елена КРИВЯКИНА

В Крыму уровень безработицы в октябре-декабре 2022 года в сравнении с I кварталом снизился в 1,6 раза с 6,6% до 4,1%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития РК,

- На рынке труда зафиксировано более 15,9 тысяч предложений, при этом в поиске работы находится 6,7 тысяч человек, - отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата крымчан в 2022 году составила 40 тысяч 238 рублей, что на 7,6% больше, чем годом ранее. Севастопольцы при этом получают на 500 рублей больше, чем жители республики.

Также КП-Крым ранее писала о пяти шагах к достижению финансовой цели. Строить планы и достигать их можно, не прилагая сверхусилий.

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