За 2022 год в Крыму было закуплено 217 единиц автомобилей скорой медицинской помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму за 2022 год проведены капремонты сотен объектов здравоохранения. Еще 82 объекта были введены в эксплуатацию, среди них: 69 ФАПов, восемь врачебных амбулаторий, четыре подстанции «скорой» и одна модульная газовая котельная.

- Наиболее знаковыми являются ремонт в двух поликлиниках: ГБУЗ РУ «Джанкойская центральная районная больница» и «Судакская городская больница», а также комплекса зданий «Сакская районная больница», включая Озерновскую участковую больницу, - сообщили в пресс-службе Минздрава Крыма.

Также было закуплено 117 единиц медоборудования, 217 единиц автомобилей скорой медицинской помощи и 49 автомобилей модели «Лада Гранта».

Напомним, в 2023 году в Крыму запланировано строительство пятидесяти фельдшерско-акушерских пунктов.

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