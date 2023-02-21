В Джанкое женщина ударила гостью топором по голове из-за денежного долга

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Джанкое завели уголовное дело против 51-летней местной жительницы, которая ударила топором по голове свою гостью. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Когда между женщинами начался скандал, 17-летняя родственница нападавшей позвонила в полицию и попросила о помощи. Однако, когда силовики приехали, уже нужно было вызывать «‎скорую»‎...

- Прибывшие полицейские смогли предотвратить страшное, однако 51-летняя хозяйка дома все же успела ударить топором 37-летнюю гостью. Пострадавшей срочно вызвали скорую помощь, - сообщили в МВД.

Конфликт, по данным правоохранителей, между женщинами начался из-за денежного долга.

Отмечается также, что по голове пострадавшая получила не острым концом лезвия, а обухом, что и спасло ей жизнь. Тем не менее, медики оценили повреждения, как тяжкие. Злоумышленнице грозит до 10 лет колонии.

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