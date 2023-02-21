В Керчи на улице Вокзальное шоссе продолжается строительство детсада на 200 мест

Фото: Юрий Гоцанюк/Tg

В Керчи продолжается строительство детского сада на улице Вокзальное шоссе, сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк. Учреждение будет рассчитано на 200 мест.

- Осмотрел ход работ. На сегодня это один из лучших объектов строительства в городе. Имеются незначительные отставания от графика только по благоустройству территории. В целом работа ведется регулярно, рабочих на объекте достаточное количество, - написал он в своем Tg-канале.

Ранее сообщалось, что в крымской Даниловке открыли две детские и одну спортивную площадки. Оборудование на объектах сертифицировано и надежно закреплено.

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