НовостиОбщество 21 февраля 2023 22:30

Погода на 22 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 9 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 22 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе