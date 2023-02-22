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НовостиОбщество21 февраля 2023 22:30

Погода на 22 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 9 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 22 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Температура воды в Черном море +5…+9°.

Температура воды в Черном море +5…+9°.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

22 февраля на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.

- Сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный зоной холодного атмосферного фронта, - отметили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь. Ветер северо-западный ночью 15-20 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3°, днем +6…+8°.

В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Днем северо-западный ветер 7-12 м/с., тепло +6…+8°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +8°…+9°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +7…+9°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +4…+6°, северо-западный ветер 3-7 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +7…+9°, северо-западный ветер 2-7 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +6…+7°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +7…+7°, северо-западный ветер 2-7 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +5…+8°, западный ветер 4-7 м/с. Пасмурно.

В Белогорске +7…+8°, северо-западный 2-6 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +5…+9°.

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