Крым отправил участникам СВО очередную партию помощи

Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова

В преддверии Дня защитника Отечества из Крыма в зону спецоперации отправилась очередная партия помощи для военнослужащих. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

– 23 февраля в этом году для всех нас – особый день. Накануне праздника направили нашим защитникам Отечества еще одну партию гуманитарного груза. Бойцам будет передана теплая одежда и обувь, а также сигареты, консервы, сладости, яблоки, – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, в первый день масленичной недели крымским бойцам передали 1000 блинов из Ялты.

Ранее КП-Крым писала, что Сергей Аксенов встретился с мобилизованными крымчанами в зоне спецоперации и принял участие в награждении отличившихся военнослужащих.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50