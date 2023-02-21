Строительство канализационного коллектора в Симферополе планируют завершить к концу 2023 года

Фото: Минстрой РК

В Симферополе продолжается строительство коллектора глубокого заложения. Как сообщили в пресс-службе Минстроя Крыма, на данный момент готовность объекта составляет 91%.

– Завершить работы планируется в конце 2023 года, – говорится в сообщении.

Напомним, общая стоимость работ, которые проводятся в рамках госпрограммы РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя», составляет порядка 11 млрд рублей. Пропускная способность коллектора составит 170000 кубометров в час.

Фото: Минстрой РК

На всей протяженности объекта смонтированы 34 шахты. В настоящее время полностью завершены работы на 24 шахтах.

Ранее стало известно, что реконструкцию набережной имени Терешковой в Евпатории планируют завершить до конца года. На эти цели направят 1,4 млрд рублей.

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