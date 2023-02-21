Мэр Симферополя лично проверит качество питания в школах

Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев лично проверит качество питания в школьных столовых Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев лично проверит качество питания в школьных столовых. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

– Друзья! Вижу ваши комментарии в социальных сетях на тему питания в симферопольских школах. В связи с этим, мною принято решение посетить школы города с проверкой. Напишите в комментариях на моей странице ВКонтакте, в какие школы нужно заехать. Посещать школы буду выборочно, – написал Афанасьев.

В начале февраля сообщалось, что сотрудники администрации Симферополя проверили качество еды в столовой школы-гимназии №25. Причиной проверки стало появившееся в соцсети видео с заплесневелым картофелем на витрине.

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