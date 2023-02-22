В Алуште мать двоих детей получила шесть лет условно за мошенничество с маткапиталом

Суд приговорил женщину к 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Алуште на шесть лет лишения свободы условно осудили 43-летнюю местную жительницу за мошенничество с маткапиталом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

- Подсудимая, являясь матерью двоих детей, в 2020 году предоставила в территориальное управление пенсионного фонда заведомо недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского капитала, которые женщина якобы направила на погашение долга перед кооперативом, затраченного на строительство жилого дома в Волгоградской области, - говорится в сообщении.

Личности тех, кто помогал ей составить подложные документы на приобретение жилья, пока не установлены. Однако уголовное дело против них выделено в отдельное производство. В результате таких махинаций подсудимая получила более 400 тысяч рублей, которые она успела обналичить и потратить.

Ранее еще одна крымчанка получила два года условно за мошенничество с материнским капиталом. Она обналичила маткапитал, заключив фиктивный договор займа на строительство дома.

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