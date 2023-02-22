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НовостиОбщество22 февраля 2023 6:34

В Симферополе в связи с ремонтом на сетях без воды останутся несколько улиц

Ограничения будут действовать несколько часов
Екатерина НАЗАРОВА
Ограничения будут действовать временно

Ограничения будут действовать временно

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

22 февраля в связи с ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение, сообщили в ГУП РК «‎Вода Крыма».‎

Так, с 10:00 до 14:00 (ориентировочно) в городе не будет воды на улицах Московская, Репина, Садовая, Красная, Чонгарская, Общественная, в переулке Бокуна, а также на прилегающих улицах и переулках.

Также с 10:00 до 14:00 (ориентировочно) будет частично ограничено водоснабжение на Балаклавской.

Ранее сообщалось, где в Симферополе 22 февраля отключат свет. Крымские энергетики ремонтируют электросети.

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