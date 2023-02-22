В Симферополе временно перекрыли движение на улице Павленко

Ограничения будут действовать несколько часов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Симферополе временно перекрыли улицу Павленко, сообщили в пресс-службе местной администрации.

- 23 февраля 2023 года с 06:30 до 12:30 будет ограничено движение по улице Павленко (от Т-образного перекрестка с проспектом Александра Невского) в сторону парка имени Ю.А. Гагарина, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в указанный период времени на этом участке будет запрещена парковка транспорта, на месте будет дежурить эвакуатор.

Напомним, утром 23 февраля возобновила работу Керченская паромная переправа. Накануне движение паромов в проливе было приостановлено из-за сильного ветра

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50