На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму 22 февраля выявили 37 случаев новой коронавирусной инфекции, за все время - 212 169. Такие данные приводит Минздрав РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 6 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 957 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 84 человека, выздоровевших за весь период – 204 779, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе за минувшие сутки выявили 49 новых случая заболевания COVID-19, за все время - 99 037. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы 12 человек. Выписаны 10 пациентов. На данный момент в больницах находятся 102 пациента, из них 98 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Смертельных случаев от COVID-19 за сутки в городе не зарегистрировано.

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