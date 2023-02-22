Минздрав Крыма рассказал о работе медицинских организаций в праздничные и выходные дни

В праздничные дни будут работать отделения для приема температурящих больных и оказания неотложной медицинской помощи, в том числе на дому Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму опубликовали график работы местных медучреждений в праздничные и выходные дни с 23 по 27 февраля.

По данным республиканского Минздрава, в эти дни с 09:00 до 14:00 ежедневно будут работать отделения для приема температурящих больных и оказания неотложной медицинской помощи, в том числе на дому.

Отмечается, что вызовы в медучреждениях для обслуживания на дому будут принимать до 13:00. Также медики продолжат наблюдать за пациентами и на амбулаторном лечении с COVID-19, гриппом и ОРВИ.

Напомним, ранее «Комсомолка» собрала варианты, как провести длинные выходные с 23 по 26 февраля 2023 года в Крыму.

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