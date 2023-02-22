IC Logistics заключила партнерский договор с крупнейшими операторами связи Крыма

Фото: предоставлено IC Logistics

Логистический оператор предоставил компаниям «КТК-Телеком» (Волна Мобайл) и «К-телеком» (Win Mobile) площади на одном из самых высокотехнологичных складов полуострова в городе Симферополе. Новый складской объект позволит компаниям хранить оборудование, комплектующие и продукцию в оптимальных условиях. А кроме того, значительно расширит их технические возможности.

На склад уже завезли порядка 180 тысяч штук товара и более 15 млн метров кабеля. Это оборудование для строительства базовых станций связи и сети фиксированного интернета. Такие большие объемы – не проблема для автоматизированной складской системы WMS – она не только формирует места для хранения, но и ведет товарный учет, а также регулирует приёмку и отгрузку.

Еще один несомненный плюс – возможность в режиме 24/7 получать доступ к хранимой продукции.

«На предыдущем складе у клиентов были серьёзные сложности с выдачей и размещением: заявка выполнялась только на следующий день, и не было возможности привезти большой объем груза. Мы же готовы максимально быстро выдавать товар в круглосуточном режиме, в том числе от 35 минут, если возникла срочная необходимость, а также доставить его персоналу прямо на объект монтажа связи. Не имея ограничений в объемах хранения и сроках выдачи, коллеги из телекома могут планировать большие и значимые проекты по улучшению качества услуг связи и интернета», – отмечает Михаил Сентемов, генеральный директор IC Logistics.

IC Logistics является частью инвестиционного холдинга IC Group, компания начала свою работу по развитию складкой логистики в Крыму в 2022 году. Уже работают два современных складских объекта классов «А» и «В+» общей площадью более 14 тыс. кв.м., еще один – на 50 тысяч – находится в стадии строительных работ. Клиентами логистического оператора IC Logistics являются поставщики ритейла, производственные, строительные компании, а также селлеры крупных маркетплейсов https://iclogistics.ru/