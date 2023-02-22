В Симферополе осудили экс-начальницу подразделения одной из управляющих организаций за мошенничество

Приговор не вступил в законную силу Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Симферополе вынесли приговор экс-начальнику подразделения одной из управляющих организаций города за превышение полномочий, служебный подлог и мошенничество.

- 42-летняя подсудимая, занимая руководящую должность на предприятии, в период с 2017 по 2019 год оформляла фиктивные договоры на вывоз твердых коммунальных отходов, а также акты выполненных работ, фактически не осуществлявшихся, которые предоставляла в бухгалтерию предприятия, - говорится в сообщении пресс-службе Железнодорожного районного суда Симферополя.

В результате женщине удалось, используя свое положение, похитить более 550 тысяч рублей. Отмечается, из-за ее действий были необоснованно удержаны налоги и отчисления сборов предприятием в размере 250 тысяч рублей.

Нанесенный ущерб женщиной был частично возмещен. Суд приговорил ее к 3 годам 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Также ей запретили занимать некоторые должности сроком на 2 года 6 месяцев.

Напомним, ранее в Алуште мать двоих детей получила шесть лет условно за мошенничество с маткапиталом. В результате махинаций ей удалось обналичить и потратить 400 тысяч рублей.

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