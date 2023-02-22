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НовостиОбщество22 февраля 2023 11:44

Меньше 20% мужчин Крыма ведут спортивный образ жизни

Интересно также, что согласно опросу, 44,3% мужчин на полуострове используют очки или контактные линзы
Екатерина НАЗАРОВА
Самостоятельно занимаются физкультурой и спортом всего 19,7% крымских мужчин

Самостоятельно занимаются физкультурой и спортом всего 19,7% крымских мужчин

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму следят за своей физической формой и здоровьем всего 19,7% мужчин, в организованной форме при этом находятся еще 6,6% представителей сильного пола.

Как пишет Крымская газета со ссылкой на данные исследования Крымстата, 56,5% мужчин республики не употребляют табачные и другие курительные и некурительные изделия. Также ежедневно употребляли в пищу не менее 400 граммов овощей и фруктов 28% опрошенных. Интересно также, что согласно опросу, 44,3% мужчин используют очки или контактные линзы.

Ранее 34% жителей Крыма сообщили, что считают себя суеверными.

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