В школах Симферополя провели масленичные гуляния 22 февраля

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Школьники крымской столицы 22 февраля устроили праздничные гуляния в честь Масленицы, которая в 2023 году отмечается с 20 по 26 февраля. Ребята приняли участия в веселых проводах зимы.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

- В школах Симферополя провели масленичные гуляния: концерты, выступления, мастер-классы, выставки и, конечно, вкуснейшие блины, - говорится в сообщении.

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