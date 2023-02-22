Глава Крыма вручил награды защитникам Отечества

Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова

Глава Крыма Сергей Аксенов в преддверии Дня защитника Отечества вручил награды отличившимся работникам различных отраслей республики.

– Сейчас, в условиях спецоперации, дата 23 февраля становится как никогда актуальной. <…> Сегодня не только военнослужащие, но и гражданские, в том числе сотрудники социальных, коммунальных служб и другие, становятся защитниками Отечества. В преддверии 23 февраля мы отмечаем таких людей наградами, – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Крымчан, как и всех жителей России, ждут длинные выходные в честь Дня защитника Отечества. Напомним, в прошлом году из-за коронавирусных ограничений празднование пришлось отменить, зато в этом жителей полуострова ожидает насыщенная программа.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50