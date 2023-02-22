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НовостиОбщество22 февраля 2023 15:06

Еще три участка в Пионерском парке Алупки вернули муниципалитету

В украинские годы парк «нарезали» на участки под индивидуальное жилищное строительство
Дмитрий Коренев
Еще три земельных участка в Пионерском парке Алупки возвращены в муниципальную собственность. Фото: телеграм-канал Янины Павленко

Еще три земельных участка в Пионерском парке Алупки возвращены в муниципальную собственность. Фото: телеграм-канал Янины Павленко

Еще три земельных участка в Пионерском парке Алупки возвращены в муниципальную собственность. Об этом сообщила мэр Ялты Янина Павленко.

– Шаг за шагом освобождаем Пионерский парк в Алупке, который, напомню, в украинские годы был «нарезан» на участки под индивидуальное жилищное строительство. Идем единым фронтом с прокуратурой. На этой неделе ялтинский суд принял решение о возвращении трех участков муниципалитету, – написала она в своем телеграм-канале.

Павленко отметила, что решение суда первой инстанции есть уже по пяти из девяти участков. Одно из решений уже прошло апелляцию.

– После того, как парк будет освобожден окончательно, сформируем его границы и поставим на кадастровый учет. Парк должен остаться парком, – подчеркнула градоначальница.

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