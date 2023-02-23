НовостиОбщество 22 февраля 2023 22:14

Погода на 23 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 5 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 23 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе