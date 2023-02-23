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НовостиОбщество22 февраля 2023 22:14

Погода на 23 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 5 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 23 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Крыму стало прохладнее.

В Крыму стало прохладнее.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

23 февраля на Крымском полуострове относительно спокойный четверг.

- Ожидается прохладная погода. Без осадков, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3°, днем +2…+4°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-восточный ветер до 14 м/с., тепло +3…+5°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +3°…+4°, юго-восточный ветер 3-5 м/с. Пасмурно. облачность.

В Евпатории +3…+4°, северо-восточный ветер 4-5 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +2…0°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии 0…+2°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Пасмурно.

В Черноморском 0…+2°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Джанкое 0…+2°, северо-восточный ветер 1-4 м/с. Ясно.

В Армянске 0…+1°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Белогорске +1…+2°, северо-западный 2-4 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +5…+9°.

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