Погода на 23 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 5 градусов

В Крыму стало прохладнее.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
23 февраля на Крымском полуострове относительно спокойный четверг.
- Ожидается прохладная погода. Без осадков, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3°, днем +2…+4°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-восточный ветер до 14 м/с., тепло +3…+5°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +3°…+4°, юго-восточный ветер 3-5 м/с. Пасмурно. облачность.
В Евпатории +3…+4°, северо-восточный ветер 4-5 м/с. Переменная облачность.
В Керчи +2…0°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.
В Феодосии 0…+2°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Пасмурно.
В Черноморском 0…+2°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Ясно.
В Джанкое 0…+2°, северо-восточный ветер 1-4 м/с. Ясно.
В Армянске 0…+1°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Белогорске +1…+2°, северо-западный 2-4 м/с. Переменная облачность.
Вода в Черном море +5…+9°.
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