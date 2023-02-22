В Симферополе юным спортсменам вручили знаки отличия ГТО

Фото: администрация Симферополя

В Симферополе в преддверии Дня защитника Отечества состоялась торжественная церемония вручения знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Юных спортсменов поздравила министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова.

– Очень почетно и символично, что в преддверии Дня защитника Отечества мы делаем такой акцент и награждаем лучших спортсменов республики. <…> Хочу сказать спасибо родителям тех юных спортсменов, которые сдавали нормы ГТО, и участникам за их активную жизненную позицию. Желаю вам, никогда не останавливаться на достигнутом. Пусть спорт будет нормой вашей жизни, а победа всегда будет за нами, – сказала Торубарова.

Напомним, система ГТО действовала в СССР на протяжении 60 лет, начиная с 1931 года, однако после распада Союза фактически прекратила свое существование. Движение ГТО начали возрождать в 2014 году по инициативе президента РФ Владимира Путина.

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