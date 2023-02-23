В Крыму изменили расписание электричек на март 2023

В Крыму электрички - популярный вид транспорта. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымские пригородные электрички в начале весны будут работать по обновленному распорядку.

- В марте на несколько дней изменится расписание некоторых пригородных поездов «ЮППК». Это связано с проведением ремонтных работ на железной дороге, - сообщили в пресс-службе ЮППК (Южная пригородная пассажирская компания).

Поезд № 6618 Симферополь - Джанкой 6, 7, 9 и 10 марта января отправится из Симферополя в 9.42 (вместо 9.30), прибудет в Джанкой в 11.34 (вместо 11.05).

Поезд № 6620 Симферополь - Соленое Озеро 6, 7, 9 и 10 марта отправится из Симферополя в 11.27 (вместо 11.30), прибудет на станцию Соленое Озеро в 13.32 (вместо 13.20).

Поезд № 6622 Симферополь - Соленое Озеро 6, 7, 9 и 10 марта выедет из Симферополя в 13.15, прибудет на станцию Соленое Озеро в 15.31 (вместо 15.15).

Все нюансы графика движения поездов можно изучить на официальном сайте перевозчика.

Горячая линия ЮППК: 8 (800) 506 0020 или 8 (978) 978-39-39.

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