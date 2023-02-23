В Крыму над Аю-Дагом зависла зимняя радуга

Радуга в Гурзуфе. Фото: Алекс Кедми/VK

Южный берег Крыма полон загадок и тайн. Вот и Аю-Даг считается порталом иноземных цивилизаций. Так это или нет, но Медведь-гора и правда не совсем обычное место. Вот и знаменитая артистка Эвелина Бледанс поднялась на ее вершину, чтобы загадать желание.

Появилось еще одно доказательство исключительности крымской горы - снимки талантливого фотохудожника Алекса Кедми.

В Крыму зимой радуга бывает нечасто. Фото: Алекс Кедми/VK

- Гурзуф. Радуга. Февраль, - так лаконично и емко можно назвать его работы, появившиеся в соцсети.

В кадре курортный поселок, небосвод над которым украсило разноцветное коромысло.

Великолепное атмосферное явление отлично смотрится на фоне окутанного сказками и легендами величественного Аю-Дага.

Радуга в феврале! Ну чем вам не проявление чудесной сути знаменитой горы Крымского полуострова?!

Небо над Алуштой украсила разноцветная дорожка. Фото: Александр Иванов/VK

Повезло также гостям и жителям Алушты, где тоже можно было полюбоваться красивым небосводом.

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