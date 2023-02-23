В Севастополе отмечают День защитника Отечества и девятую годовщину начала Русской весны

В Севастополе отмечают девятую годовщину начала Русской Весны. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Губернатор города федерального значения рассказал, как встречает 23 февраля. В этот день в Севастополе отмечают два праздника - День защитника Отечества и девятую годовщину начала Русской весны.

- Вместе с представителями силовых и федеральных ведомств, Черноморского флота, общественниками, депутатами Законодательного собрания и членами Правительства утром возложили цветы к мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 гг., - сообщил в своем Telegram-канале Михаил Развожаев.

Напоминаем, что Севастополь с начала проведения специальной военной операции стал излюбленной мишенью для вражеских беспилотных летательных аппаратов. Но происки недругов безуспешны - все атаки БПЛА успешно отбивают силы противовоздушной обороны.

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