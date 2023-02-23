Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье23 февраля 2023 8:43

В Крыму зафиксировали 33 новых случая коронавируса

В республике за минувшие сутки никто не умер от COVID-19
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крымские медики успешно лечат ковид. Фото: архив КП

Крымские медики успешно лечат ковид. Фото: архив КП

Крымское министерство здравоохранения обнародовало статистику заболевания ковидом за прошедшие сутки – выявлено 33 новых случая коронавирусной инфекцией.

Статистика на 23 февраля 2023. Фото: Минздрав РК/Tg

Статистика на 23 февраля 2023. Фото: Минздрав РК/Tg

- Госпитализировано 13 заболевших, всего за время 62 970 человек, - гласит официальная информация.

Если за вчерашний день ковид диагностирован у 33 мужчин и женщин, то общее количество зараженных представляет из себя солидную цифру - 212 202.

Талантливые, добросовестные крымские медики и хорошие лекарства способствовали выздоровлению 23 заболевших, всего же с COVID-19 успешно справились 204 802 человек.

К огромной радости, сутки прошли без летальных исходов, но опасная хворь сумела забрать 5 422 человеческих жизней.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50