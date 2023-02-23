В Крыму зафиксировали 33 новых случая коронавируса

Крымские медики успешно лечат ковид. Фото: архив КП

Крымское министерство здравоохранения обнародовало статистику заболевания ковидом за прошедшие сутки – выявлено 33 новых случая коронавирусной инфекцией.

Статистика на 23 февраля 2023. Фото: Минздрав РК/Tg

- Госпитализировано 13 заболевших, всего за время 62 970 человек, - гласит официальная информация.

Если за вчерашний день ковид диагностирован у 33 мужчин и женщин, то общее количество зараженных представляет из себя солидную цифру - 212 202.

Талантливые, добросовестные крымские медики и хорошие лекарства способствовали выздоровлению 23 заболевших, всего же с COVID-19 успешно справились 204 802 человек.

К огромной радости, сутки прошли без летальных исходов, но опасная хворь сумела забрать 5 422 человеческих жизней.

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