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НовостиПроисшествия23 февраля 2023 9:21

Керченская паромная переправа 23 февраля работает по расписанию

Паромы уже выполнили 2 230 рейсов
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Керченская паромная переправа работает по обычному графику. Фото: Евгения ГУСЕВА/архив КП

Керченская паромная переправа работает по обычному графику. Фото: Евгения ГУСЕВА/архив КП

В Минтрансе России сообщили, что 23 февраля паромы через Керченский пролив ходят по расписанию. Синоптики пообещали относительно хорошую погоду, поэтому по проливу нет штормовых предупреждений. Паромы же, как известно, метеозависимый вид транспорта.

- Всего с начала возобновления работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 23 февраля через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 89 613 пассажиров, 69 536 единиц автотранспорта и 7 852 железнодорожных вагона, - говорится в официально информации.

В общей сложности все паромы, соединяющие Керченский полуостров с Краснодарским краем, выполнено 2 230 рейсов.

В проливе высота волны всего 10-60 сантиметров, температура воздуха -1…+1°, морской воды +4…6°.

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