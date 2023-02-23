В Симферополе 23 февраля возложили цветы к Вечному огню

Сергей Аксенов возложил цветы к Вечному огню. Фото: Сергей Аксенов/VK

В столице Республики Крым отмечают День защитника Отечества.

Глава региона Сергей Аксенов принял участие в торжественном возложении цветов к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата.

Церемония прошла в парке имени Юрия Гагарина.

- День защитника Отечества – всенародный праздник, который воплощает преемственность поколений, отражает роль армии и флота в истории России и глубокое уважение, которым окружен ратный труд, - отметил глава РК.

Руководитель также подчеркнул, что в настоящее время, когда идет специальная военная операция «нам необходима мобилизация во всех сферах: от промышленности до искусства».

Крымчане активно поддерживают военнослужащих: регулярно собирают и доставляют в военные части необходимое.

В Севастополе 23 февраля отмечают целых два праздника - День защитника Отечества и девятую годовщину начала Русской весны.

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