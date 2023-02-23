В Севастополе и Керчи 30 раз выстрелит артиллерия

Севастополь. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На Крымском полуострове в городах-героях Севастополе и Керчи День защитника Отечества отметят салютом.

- Артиллерийский салют будет произведен тридцатью холостыми залпами в 21.00 вечера, - сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Руководитель объяснил, что такое громкое мероприятие будет проведено по приказу министра обороны России Сергея Шойгу: в День защитника Отечества артиллерийские салюты будут в городах-героях Севастополе, Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Смоленске, Туле, а также там, где находятся штабы военных округов, флотов, армий и Каспийской флотилии.

- Знаю, сейчас многие опасаются любого звука в городе, поэтому хочу предупредить заранее: в девять вечера Черноморский флот отсалютует нашим героям, - отметил Михаил Развожаев.

Действительно горожане очень внимательно относятся к громким звукам, потому что вражеские БПЛА регулярно совершают налеты на Севастополь, но их тут же сбивают силы ПВО

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50