Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 февраля 2023 22:27

Погода на 24 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 8 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 24 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Температура воды ы Черном море у берегов Севастополя плюс 7 градусов.

Температура воды ы Черном море у берегов Севастополя плюс 7 градусов.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

24 февраля на Крымском полуострове пройдет спокойно.

- В пятницу сохранится прохладная погода. Без осадков, - отметили в Крымском гидрометеоцнтре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -5…-7°, днем +6...+8°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем юго-восточный ветер 10-15 м/с., тепло +5…+7°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +3°…+4°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.

В Евпатории +4…+5°, юго-восточный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +2…+5°, юго-восточный ветер 5-6 м/с. Ясно.

В Феодосии +3…+5°, юго-восточный ветер 5-8 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +3…+5°, юго-восточный ветер 4-8 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +4…+7°, юго-восточный ветер 3-6 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +3…+4°, юго-восточный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.

В Белогорске +4…+6°, юго-восточный ветер 4-7 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +5…+9°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50