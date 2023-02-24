Погода на 24 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 8 градусов

Температура воды ы Черном море у берегов Севастополя плюс 7 градусов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
24 февраля на Крымском полуострове пройдет спокойно.
- В пятницу сохранится прохладная погода. Без осадков, - отметили в Крымском гидрометеоцнтре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -5…-7°, днем +6...+8°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем юго-восточный ветер 10-15 м/с., тепло +5…+7°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +3°…+4°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.
В Евпатории +4…+5°, юго-восточный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.
В Керчи +2…+5°, юго-восточный ветер 5-6 м/с. Ясно.
В Феодосии +3…+5°, юго-восточный ветер 5-8 м/с. Переменная облачность.
В Черноморском +3…+5°, юго-восточный ветер 4-8 м/с. Пасмурно.
В Джанкое +4…+7°, юго-восточный ветер 3-6 м/с. Переменная облачность.
В Армянске +3…+4°, юго-восточный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.
В Белогорске +4…+6°, юго-восточный ветер 4-7 м/с. Переменная облачность.
Вода в Черном море +5…+9°.
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