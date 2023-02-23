В Крыму бесследно исчез 85-летний мужчина в желтой футболке

Николай Шоя. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры просят оказать помощь в поисках жителя Южного берега Крыма.

- Пропал Шоя Николай Данилович, 85 лет (1937 года рождения), пгт. Понизовка, город Ялта, - такое сообщение появилось в паблике «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым».

Пенсионер исчез из поля зрения близких вчера – с 22 февраля 2023 года его местонахождение неизвестно.

Ориентировка на пропавшего. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Приметы пропавшего: 175 сантиметров рост, нормальное телосложение, седые волосы, зеленые глаза.

Николай Шоя был одет в желтую футболку, серую кофту, темно-синие спортивные штаны, шлепки.

Пожалуйста, если вы пропавшего, позвоните на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» Крым» 8 (800) 7005452 (звонок бесплатный) или 112.

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