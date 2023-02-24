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НовостиОбщество24 февраля 2023 8:07

В Симферополе красуется свой Чебурашка на ящике с апельсинами

Инсталляцию установили в центре города возле одного из кафе
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Чебурашка в Симферополе. Фото: Александра Чкалина/Подслушано в Симферополе/Вконтакте

Чебурашка в Симферополе. Фото: Александра Чкалина/Подслушано в Симферополе/Вконтакте

Инсталляция в виде героя фильма про Чебурашку появилась в центре Симферополя. Ее установили возле одного из заведений общественного питания на улице Пушкина. Чебурашка на ящике с апельсинами красуется возле местного кафе, пишут пользователи социальных сетей.

-Отличный позитивчик. Класс! – оценили идею пользователи.

Напомним, фильм «Чебурашка» вышел на экраны в начале января и только за месяц собрал рекордные 5 миллиардов рублей в прокате. При этом спрос на игрушки в виде Чебурашек на марткетплейсах страны вырос в несколько раз.

Ранее в Крыму выступили с инициативой пошить для бойцов СВО Чебурашек. Игрушки, как символ борьбы, отправят в зону спецоперации вместе с детскими письмами.

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