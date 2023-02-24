В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 25 и 26 февраля

В Крыму усилится ветер. Фото: Евгения ГУСЕВА

МЧС объявило в Крыму штормовое предупреждение. Как сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства, 25 и 26 февраля в республике ожидается усиление ветра.

- По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 25 февраля, ночью и утром 26 февраля в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, с порывами до 25 м/с, - говорится в сообщении.

По информации гидрометцентра, в ночь на 25 февраля в Крыму возможен мороз до минус 2 градусов, однако днем столбики термометров поднимутся до отметок 10-15 градусов со знаком плюс. Ночью 26 февраля возможны дожди, днем температура воздуха составит +11-16 тепла.

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