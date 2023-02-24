Выпивший севастополец угнал автомобиль, чтобы отвезти приятеля домой

Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе 26-летний мужчина угнал автомобиль, чтобы отвезти домой приятеля. Как сообщает полиция города-героя, житель села Гончарное распивал спиртное со своим другом из села Орлиное. Когда гость засобирался домой, хозяин предложил отвезти его домой, воспользовавшись автомобилем «Mersedes», который стоял на улице, недалеко от дома.

- Сначала молодой мужчина обманул знакомого сказав, что хозяин транспортного средства разрешает ему использовать иномарку, затем принёс и установил отсутствующий аккумулятор, запустил двигатель и уехал,- сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Владелец заметил пропажу, когда увидел проезжающий мимо него собственный автомобиль, и вызвал полицию. Увидев полицейских, угонщик бросил машину и попытался скрыться, но вместе с приятелем был задержан.

Против мужчины завели уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения тюрьмы

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